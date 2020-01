L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul possibile approdo di due ex Palermo al Perugia. L’ora decisiva del “Colantuono day” é fissata per oggi. Sede Perugia calcio. Ufficio del presidente. L’incontro, di Pian di Massiano, si profila a tre: il patron Massimiliano Santopadre, il direttore tecnico Roberto Goretti e, appunto, l’allenatore “in pectore”, Stefano Colantuono. Pare che un accordo di massima sia stato già raggiunto. Sull’aspetto economico, infatti, il tecnico romano non avrebbe posto condizioni (semmai si penserebbe ad un premio particolare in caso di raggiungimento della promozione). Per quel che concerne il centrale difensivo Goretti aspetta, entro l’8 gennaio, la risposta del serbo Rajkovic, ex Palermo. Da definire, invece, la scelta del mediano (sarà possibile arrivare a Memushaj in rotta col Pescara), del suggeritore (piaceva Ciciretti, pallino del dt, che sembra in procinto di partire da Napoli, ma per altri lidi) e l’attaccante (difficile reperirne uno, bravo e pronto, tanto che la ventilata cessione di Federico Melchiorri, che da un punto di vista squisitamente tecnico rappresenta una garanzia, é stata, momentaneamente almeno, bloccata).