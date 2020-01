L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A. Ecco quanto riportato: “Per Sandro Tonali (19), centrocampista figlio del vivaio del Brescia già nel giro della Nazionale di Roberto Mancini, oltre alle big italiane, si sta muovendo pesantemente anche il Psg di Leonardo. Tanto che rispetto ai mesi scorsi è lievitata anche la base d’asta, di certo non inferiore ai 50 milioni di euro. Il giocatore non partirà in questa finestra di trattative, ma dopo Kulusevski potrebbe essere lui il nuovo obiettivo da strappare in anticipo in vista dell’estate. Dalla Fiorentina si guarda con attenzione a Marco Benassi (25), ma le gerarchie con l’arrivo di Iachini alla guida tecnica devono ancora essere ridefinite. Il Brescia, intanto, non molla la presa su Mathias Pereira Lage (23), esterno di centrocampo in grado di coprire tutta la fascia, di proprietà dell’Angers. Tra gli obiettivi c’è finito pure il giovanissimo svedese Jake Larsson (20) dell’Orebro. Simon Kjaer (30), difensore centrale danese arrivato in estate all’Atalanta, è già tornato a Siviglia: potrebbe finire in Turchia, al Fenerbahçe. Per questo, nel mirino è finito Kevin Bonifazi (23), su cui però è forte la Fiorentina, e soprattutto Mohamed Simakan (19) dello Strasburgo, anche se la richiesta arrivata è monstre, 20 milioni per il cartellino. Proprio per questo, resta aperta la strada che porta a Mattia Caldara (25), per altro figlio del vivaio nerazzurro. Il Cagliari punta a portare in rossoblù Lorenzo Tonelli (29), mentre il Sassuolo davanti ha messo nel mirino Simone Zaza (29), pur non escludendo all’ipotesi di un ritorno di Alessandro Matri (36), di rientro da Brescia. Il Lecce ha bisogno di qualità in mezzo al campo: nel casting ci sono finiti Mehdi Bourabia (29) e Luca Mazzitelli (25) del Sassuolo, ma attenzione a Riccardo Saponara (28), in uscita dal Genoa. Con l’Udinese è stata avviata una trattativa per Bram Nuytink (29): continua a restare aperta, poi, la strada che porta a Koffi Djidji (28) del Torino. La Samp è pronta ad annunciare il prolungamento di contratto di Karol Linetty (24) fino al 2024: per lui raddoppia l’ingaggio, fino a raggiungere quasi la cifra di un milione di euro all’anno. Non resterà invece Emiliano Rigoni (27), prossimo al ritorno allo Zenit, con un bagaglio di rimpianti per non essere riuscito ad incidere quanto sperato. Per Jaison Murillo (27) il Galatasaray ha formalizzato richiesta per un prestito, offrendo 750 mila euro per i sei mesi da qui alla fine della stagione. In entrata, se dovesse partire Gaston Ramirez (29), nell’orbita granata, l’obiettivo diventerebbe Fabio Borini (28). Il Verona, invece, ha incassato il no al prestito di Nikola Kalinic”.