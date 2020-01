L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Alberto Pelagotti, portiere del Palermo: Santana? «Mario è un leader sotto tutti gli aspetti e sa cosa deve dirti. Io sono più un ‘tienigruppo’ e guido tutti i giovanotti. Mario è più serio, io sono più giocherellone, ma entrambi abbiamo quel carisma che ci permette di dare qualcosa in più». Carisma e anche schiettezza: «Inizialmente credevo che potessimo vincere tutte le partite e invece è praticamente impossibile. Sono un perfezionista, per me è fondamentale vincere sempre e questo non è successo ma abbiamo perso solo due volte e il bilancio finora è più che positivo». La D per Pelagotti rappresenta una novità: «Non la conoscevo, il livello è inferiore rispetto alla A, B o C ma c’è molto agonismo e questo fa tanto. Non mi aspettavo di giocare in trasferta su alcuni campi a dir poco imbarazzanti e su cui farebbe fatica anche la Nazionale». E in quarta serie potrebbe tornare presto Floriano, attaccante del Bari nel mirino del Palermo e suo compagno nel 2015 al Pisa: «L’ho sentito mercoledì al telefono. Per questa categoria è devastante e fa sicuramente la differenza».