L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento di Luca Ficarrotta, pronto ad affrontare il suo ex Marsala. All’andata giocò con la maglia azzurra e si guadagnò l’opportunità Palermo. Adesso dovrebbe ancora partire titolare ma alle sue spalle c’è già l’ombra del rinforzo preventivato, sia Floriano o un altro. Non dovrà avvertire pressione ma giocarsi al meglio la sua chance. Avrà voglia di mettere la firma sul riscatto collettivo, anche se finora la sua luce si è accesa ad intermittenza. Luca come tutti i palermitani sente probabilmente di più, il peso, quasi l’obbligo, di far bene. E in ogni caso, neppure l’arrivo di un altro elemento di qualità nel suo settore lo taglierà fuori dai giochi.