L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo contro il Marsala. Felici è determinante per i movimenti offensivi rosanero. Rinunciarvi adesso sarebbe un bel problema: bisognerebbe tornare al 4-3-1-2 con Kraja o Rizzo Pinna trequartisti, o col rilancio di Ambro. A meno di non schierare un attacco totalmente inedito con i due arieti Ricciardo e Sforzini insieme in campo. Per quanto riguarda Silipo, anche se il transfer arrivasse in tempo, parliamo di un giovane che sin qui ha svolto appena due allenamenti coi nuovi compagni e che nella partitella di ieri ha giocato con gli under 17. Buttarlo subito in campo da titolare sarebbe prematuro.