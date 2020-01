L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sull’allarme Felici in casa Palermo. Ieri si è fermato per un colpo subito in allenamento nel corso della partitella in famiglia, svolta con l’Under 17. Mattia è uscito dolorante dal campo, c’è un cauto ottimismo sul suo recupero ma oggi, a poco più di 48 ore dalla gara col Marsala, le sue condizioni verranno rivalutate. Un suo forfait spingerebbe Pergolizzi a stravolgere l’assetto della formazione, impiegando Fallani fra i pali. Il tesseramento di Silipo non è stato ancora perfezionato.