Francesco Casella, difensore dell’FC Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto riportato da “Messinasportiva.it”: «Adesso tra Palermo e Savoia c’è una distanza di appena tre punti per cui per il primo posto è davvero tutto aperto. Se continuiamo così anche l’Fc potrà rientrare a ridosso delle prime. A parte le prime due, che nel girone di andata hanno avuto una marcia in più rispetto alle altre, ritengo che Licata e Acireale siano stati le formazioni migliori».