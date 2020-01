Continua la partita per salvaguardare il Catania. Secondo quanto riportato da “Catanista.eu”, una delle multinazionali che avrà il pacchetto maggioritario sarà Aon, quotata al Nyse con sede a Londra e che si occupa di assicurazioni e di credito. In Italia è stata vicina allo sport con sponsorizzazioni importanti. ll Comitato Promotore della Cordata avrà il compito adesso di rappresentare la solidità del progetto e consegnare le garanzie bancarie sufficienti per formulare successivamente l’offerta al Calcio Catania.