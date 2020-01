L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo: «L’ultima vittoria è servita a portare tranquillità. I ragazzi sanno quali difficoltà ci siano a lavorare in una piazza come Palermo, ormai è un’abitudine sentire le pressioni. I successi danno serenità. Fermo restando che il nostro obiettivo resta vincere ogni partita. Tutti si stanno allenando bene, creandomi dubbi. Quella dell’attaccante è una scelta che voglio tenere alla fine. Potrei essere tentato dal centravanti boa così come dal falso nove. Il problema sta nelle caratteristiche della squadra che affrontiamo. Contro un centrocampo a tre, Ficarrotta può diventare un punto di riferimento sul vertice basso, difficile da marcare quando si sposta in avanti. Affrontiamo una squadra che ha bloccato il Savoia e che lotta per salvarsi».