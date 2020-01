Accadde il 25 gennaio di 9 anni fa. Era il 2011, l’anno che consegnò al Palermo la storica finale di Coppa Italia, quando l’ex patron Maurizio Zamparini rilasciò alcune dichiarazioni, destinate a fare scalpore, ai microfoni di “Radio Radio Tv”: «Se non avessi già il Palermo, acquisterei la Roma. La squadra giallorossa rappresenta un’ottima occasione. Non so perchè ci sono tanti problemi nel venderla, di certo è difficile trovare acquirenti in un calcio italiano dove non vengono premiati meritocrazia e investimenti ma la storia. Detto ciò, dopo il Palermo smetterò con il calcio, non comprerò mai la Roma».