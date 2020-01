L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione di Giuseppe Rossi. A 33 anni Pepito Rossi potrebbe ripartire dalla Mls americana. Ieri, quando in Italia era ormai notte fonda, l’ex attaccante della Fiorentina ha svolto il secondo allenamento di prova con il Real Salt Lake, con cui potrebbe firmare un contratto di un anno. Se tutto andrà bene, i suoi nuovi colori potrebbero essere presto il giallorosso-blu, la casa il Rio Tinto Stadium da ventimila posti, i compagni lo slovacco Albert Rusnak, il liberiano Sam Johnston e il californiano Corey Bard. La decisione è maturata all’improvviso negli ultimi giorni: Rossi sognava ancora di giocare in Europa, si era allenato per cinque mesi con il Villarreal, ma non ha ricevuto offerte. Appena Pepito ha dato la sua disponibilità a tornare in Usa, si è presentata subito l’offerta del Salt Lake, il club dello stato mormone dello Utah, tra i protagonisti del campionato americano, con una coppa vinta nel 2009, una finale nella Champions League della Concacaf e la vittoria del titolo Usl, il titolo della seconda divisione del calcio americano.