L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e FC Messina. Nelle ultime 10 giornate la squadra allenata da Gabriele ha raccolto 25 punti, 2 e mezzo a partita, 4 più del Palermo che nello stesso arco ne ha fatti 21 e appena uno meno del Savoia in grande spolvero. Attualmente la difesa messinese è imbattuta da 5 giornate e da 523′, ovvero dal gol di Sessa della Cittanovese (finì 2-1 per i calabri) ma vanta anche uno dei capocannonieri del campionato, il palermitano Paolo Carbonaro (10 reti) che in rosanero giocò una manciata di minuti in serie A nel 2008. Ce n’è abbastanza per ritenere che il Palermo sia atteso da un test molto più insidioso delle sfide più recenti, in cui Pergolizzi ha affrontato 4 formazioni, Marsala, San Tommaso, Roccella e Marina di Ragusa, che stazionano nelle parti bassi della graduatoria. Pergolizzi pensa al ritorno della difesa a quattro e ieri ha utilizzato Crivello e Accardi sulle fasce con Peretti e Lancini centrali. Langella tornerà interno con Martin e Kraja. Confermato il tridente Floriano-Sforzini-Felici.