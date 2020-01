L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul centro sportivo del Palermo. L’incontro di ieri mattina a Palazzo d’Orleans (sede della presidenza della Regione siciliana) in merito al centro sportivo è “servito” al Palermo a prendere atto che l’ipotesi di realizzarlo in città è sempre più remota e che, di conseguenza, non resta che “emigrare” in provincia. L’area dell’ex campo rom è off-limits a causa di vincoli ambientali. Dunque, non resta che valutare soluzioni alternative.