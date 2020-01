L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Carmine Parlato, allenatore del Savoia, prossimo alla sfida contro la Cittanovese: «Quella sconfitta – sottolinea – per me è una ‘non sconfitta’. Troppi gli episodi strani in quella gara, troppe le decisioni controverse. Ma una cosa è certa: rispetto all’andata siamo cresciuti e ci aspetta un confronto diverso». Si gioca alle 15, in contemporanea con Palermo-FC Messina di scena allo stadio “Barbera”. In settimana la società rosanero ha fermato la prevendita in attesa di conoscere l’orario del match del “Giraud”: «Non voglio parlare di questi argomenti, preferisco astenermi. Dobbiamo pensare al campo. La società ha deciso così e se giochiamo alle 15 c’è sicuramente un motivo. Il resto lo lascio a chi ha più tempo da dedicare a queste cose. È sbagliato pensare a cosa fanno gli altri. Concentriamoci sulla nostra gara, portiamo a casa il massimo. Affrontiamo una Cittanovese che ha bisogno di punti, quindi verrà a Torre Annunziata per vendere cara la pelle. Poi solo a fine gara ci informeremo di come sono finite le partite del nostro girone. Penso all’Inter, che oggi si mangia le mani perché la Juve ha perso a Napoli». Parlato ha recuperato Guastamacchia, che ha scontato il doppio turno di squalifica e potrà contare su quasi tutti gli effettivi a disposizione: «Salvo qualche elemento che in settimana ha accusato un po’ di influenza». Quindi l’appello alla piazza: «So che non serve – specifica – ma ai tifosi dico che più siamo e più possiamo continuare a portare avanti qualcosa di importante. Un pubblico come il nostro può solo contribuire a trascinare ulteriormente la squadra».