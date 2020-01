L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Il Parma, dopo aver ufficializzato il passaggio Ionut Radu (22), ha di fatto messo le mani su Gianluca Caprari (26). La concorrenza del Sassuolo è stata sorpassata al fotofinish ed il giocatore si trasferirà in Emilia in prestito oneroso (circa 2,5 i milioni che saranno versati subito) con diritto di riscatto fissato a 9, che diventerà obbligo al raggiungimento di un numero di presenze. Da capire se il suo arrivo può liberare a sorpresa Gervinho (32), sondato dall’Al-Sadd.

SAMP-LA GUMINA. La Samp, per tutta risposta, ha accelerato con l’Empoli per arrivare a Antonino LaGumina (23) che proprio la società toscana nell’estate del 2018 aveva strappato ai genovesi per una cifra intorno ai 9 milioni di euro dal Palermo. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità del trasferimento dell’attaccante nato a Palermo che ritrova così la Serie A dopo 4 gol con gli azzurri nel campionato cadetto. Arriva anche Ebrima Colley (19), esterno offensivo preso dalla primavera dell’Atalanta: oggi ci sarà l’incontro decisivo per sancire gli ultimi dettagli. Emiliano Rigoni (26) torna invece allo Zenit San Pietroburgo.

ECCO ITURBE. Adama Soumaoro (27), oramai ex capitano del Lilla, ieri si è sottoposto alle visite mediche prima di firmare l’accordo col Genoa: l’intesa è stata trovata in prestito con diritto di riscatto. Juan Iturbe (26), esterno offensivo che in Italia ha già giocato con Roma, Torino e Verona, è già sbarcato in Italia: prestito con riscatto obbligatorio a 4 milioni di euro.

SOGNO CETIN. Il Verona ha chiuso per Federico Dimarco (22), terzino sinistro dall’Inter, e continua a lavorare per provare a strappare Mert Cetin (22) alla Roma, consapevole delle diffi coltà dell’operazione. Preso anche il centrale difensivo Matteo Lovato (19) che potrebbe restare per i prossimi sei mesi in prestito al Padova. Il Lecce, intanto, ha messo nel mirino Augustin Rogel (22), difensore uruguaiano di passaporto italiano, già trattato in estate, e valuta Angelo Araos (22) del Corinthians.

ATALANTA, TAMEZE. L’Atalanta ha acquistato (prestito con diritto) il mediano Adrien Tameze (25) dal Nizza, centrocampista fi sico che ha giocato con le giovanili della Francia per poi decidere di vestire la maglia della Nazionale del Camerun. Sono stati poi uffi cializzati due difensori Bosko Sutalo (20) dall’Osijek e Raoul Bellanova (19) dal Bordeaux.

CASTRO E ZUKANOVIC-SPAL. Luca Castro (30) lascia il Cagliari e passa alla Spal: 3 i milioni investiti a cui si aggiungerà un milione di bonus in caso di salvezza del club estense, così come oggi dovrebbe arrivare la fumata bianca per Riccardo Sottil (20), in prestito secco dalla Fiorentina. In difesa, a dare un indizio social, attraverso Instagram è stato Ervin Zukanovic (33), svincolato: ha postato un’immagine del navigatore impostato su Ferrara.

PJACA-ANDRELECHT. Intanto, Marko Pjaca (24), esterno d’attacco croato che era sembrato ad un passo dal Cagliari, salvo poi veder saltare la trattativa all’ultimo, potrebbe finire all’estero. Sulle sue tracce si è messo l’Anderlecht e adesso è una corsa contro il tempo per mettere insieme tutti i tasselli del mosaico. A Cagliari è arrivato invece Gaston

LE SPESE – Pereiro (24) che ieri ha completato le visite mediche e fatto un giro per la città: oggi sarà annunciato.

SASSUOLO-HARASLIN. Il Sassuolo, intanto, ha provato ad arrivare a Edin Junlardzija (19), centrocampista croato della Dinamo Zagabria e potrebbe chiudere a breve per Lukas Haraslin (23), esterno offensivo slovacco del Lechia Gdansk”.