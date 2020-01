L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Batte due colpi il Cosenza col ds Trinchera che brucia sul tempo un po’ di società e porta a casa Thiago Casasola (25) di proprietà della Lazio, esterno difensivo destro. Si tratta di un prestito fino al prossimo 30 giugno. Lo scorsa stagione con la maglia della Salernitana ha disputato 31 gare realizzando sei reti. L’argentino ha mosso i primi passi nel Boca Juniors passando per il Fulham prima di approdare in Italia. Al Cosenza pure il centrocampista scuola Napoli Mario Prezioso (24), prelevato dalla Vibonese in C in prestito fino al termine del campionato. Trinchera farà di tutto per portare alla corte di Braglia il difensore centrale Matteo Di Gennaro (26) attualmente in forza al Livorno. MEDIANO DI LUSSO. La Salernitana ha preso in prestito dalla Sampdoria il centrocampista Leonardo Capezzi (24), vincendo la concorrenza del Crotone. L’ex Under 21 ha disputato la prima parte della stagione in Spagna con l’Albacete (Liga 2) collezionando sette presenze. In partenza il centrocampista Marco Firenze (26), vicino al Venezia ma corteggiato anche dal Pescara. In uscita anche il difensore Pierluigi Pinto (21), il jolly Sedric Kalombo (24) ed il centrocampista Biagio Morrone (19). Lamin Jallow (24) resta a Salerno.

COLPO. Se non è un record poco ci manca. Perché ormai il colpo è fatto davvero. Il primo acquisto del Crotone, come già anticipato, arriva a poche ore della chiusura: arriva in prestito l’attaccante Kristian Samuel Armenteros (30). E sul filo di lana potrebbe arrivare anche il centrocampista Alberto Gerbo (31) dell’Ascoli. Aumentano intanto gli estimatori dell’esterno offensivo Andrea Nalini (30), con l’Entella avrebbe fatto un sondaggio.

ALTRI AFFARI. A Empoli ieri è arrivato dalla Fiorentina il polacco Szymon Zurkowski (22), centrocampista di buona qualità, da tempo nel giro della Polonia Under 21 (12 partite e 2 gol). Nel frattempo si cerca sempre una sistemazione all’attaccante Stefano Moreo (26) e al centrocampista Jacopo Dezi (27). Il Livorno è a caccia rinforzi per l’attacco e tenterà nuovamente di avere dal Chievo lo spagnolo Alejandro Rodriguez (28) in partenza da Verona. A La Spezia sono arrivati dal Verona Luigi Vitale (32) e Antonio Di Gaudio (30). Il giovane mediano Marco Pompetti (19), tornato all’Inter dalla Primavera della Samp, passa in prestito al Pisa.

SCAMBIO. Scambio di portieri tra Ascoli e Novara. In bianconero arriva in prestito Gabriele Marchegiani (23), mentre a Novara va a titolo definitivo Ivan Lanni (29)”.