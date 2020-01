L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla situazione del Catania. Il club si trova con un piede e mezzo fuori dalla Coppa Italia e in una posizione di classifica tutt’altro che esaltante. A tutto questo comincia ad aggiungersi il malumore di Lucarelli, che mastica amaro per essersi ritrovato all’improvviso senza un centravanti. Si sussurra di una baraonda all’interno dello spogliatoio rossazzurro proprio dopo la sconfitta di Terni. I nervi sono a fior di pelle e se non arriveranno rinforzi la situazione potrebbe degenerare.