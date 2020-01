L’edizione odierna della “Gazzetta del Sud” riporta le dichiarazioni di Paolo Carbonaro, attaccante dell’FC Messina: «Sono state tre settimane di lavoro molto dure perché sono stato lontano dal gruppo, finalmente sono tornato ad allenarmi, le prime sensazioni sono positive, non posso che essere fiducioso. Sfida da palermitano contro il Palermo? Innanzitutto è la partita contro la capolista, una sfida che si prepara da sola, nel mio caso da palermitano riveste un sapore particolare. Se spero di essere titolare? E’ normale: è l’obiettivo di ogni calciatore essere titolare la domenica, so che devo recuperare terreno visto che i miei compagni hanno fatto benissimo durante la mia assenza, il mio dovere è mettere il mister in difficoltà nelle scelte».