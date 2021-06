L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla panchina del Pescara.

Tanti i papabili a guidare il delfino. Le quotazioni di Gaetano Auteri restano stabili. In ascesa anche l’ipotesi Paolo Montero: potrebbe diventare il nome forte in caso di arrivo di Fusco come direttore sportivo.





Valida la pista Pierluigi Iervese che ha guidato i baby biancazzurri alla vittoria del campionato Primavera 2.