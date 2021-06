L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro del Palermo.

Ogni mossa per la prossima stagione è bloccata in attesa di certezze sulla situazione e sui rafforzamenti societari. Gli accordi con la struttura tecnica, incluso il ds Castagnini, potrebbero essere messi in discussione dall’avvento di nuovi soci.





Da capire il futuro di Santana e Martin, in scadenza di contratto. Il primo sembra intenzionato a continuare. Contrattualizzati fino al 2022 la maggior parte dei calciatori arrivati in Serie D. Prematuro ogni discorso relativo a Lucca, il Palermo non ha ancora discusso col ragazzo.