L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul derby fra Palermo e Catania.

E’ la sfida fra le regine del calcio siciliano. Due società che nel corso della loro storia hanno visto militare tanti bomber. Tra i più grandi nei rosanero c’è Luca Toni, al quarto posto della graduatoria all time con 51 reti. A guidare la classifica c’è un “bomber contemporaneo” come Fabrizio Miccoli con 81 reti. Gol incredibili e giocate da campione per lui. Sul secondo gradino del podio c’è Carlo Radice, attaccante simbolo degli anni ’20 e ’30. Il suo punto più alto fu la vittoria del campionato di Serie B 1931-1932. E’ seguito da Cestmir Vyckpalek.





Per trovare il re dei bomber in casa Catania bisogna arrivare agli anni ’40 con le 78 reti di Cocò Nicolosi. Giuseppe Mascara è il secondo calciatore più prolifico.