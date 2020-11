L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul derby fra Palermo e Catania.

Un doppio ex di rilievo è Carmelo Di Bella, che fece grandi cose da allenatore in entrambe le piazze. In rossazzurro arrivò a giocarsi il titolo di "campione d'inverno" con l'Inter.





Nel 1967-1968 passò al Palermo, con cui rimase per quattro stagioni. All’esordio vinse la Serie B e il Seminatore d’Oro. Riuscì a battere anche il Cagliari che poi vinse il campionato. Poi tornò a Catania nel 1971. Una carriera importante per lui, che ricevette anche le avances di Napoli e Juventus.