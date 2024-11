Corriere dello Sport: “Palermo, vetta mai così lontana. A Simoni e Iachini riuscite rimonte impossibili per la A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo lontano dalla vetta.

È difficile, ma non impossibile. Oggi siamo ad un terzo del campionato. Chi non è partito al meglio, pur avendo ancora due terzi di torneo a disposizione, difficilmente riesce a risalire del tutto la classifica. Oltre a un evidente cambio di passo, infatti, ci deve essere anche un rallentamento da parte di tutte le altre squadre da superare. Non sono tanti i precedenti, ma tutti hanno in comune una striscia di successi, indispensabile, dunque, per sperare di entrare, dopo un avvio con il freno a mano tirato, nelle zone altissime della classifica.

Dionisi deve cercare di ripetere gli exploit di illustri colleghi. Nel 1994/95 l’Atalanta di Mondonico, con 6 vittorie di fila in avvio del girone di ritorno, passò dalla 13° alla 3° posizione. Nel 2000/01 Camolese, con il Torino, con 6 successi in 9 giornate scalò quasi tutta la classifica passando dall’ultimo al quarto posto. Gigi Simoni, con l’Ancona-2002/03, con 6 successi in avvio del ritorno, rimontò 8 posizioni, dal 9º al 1º posto. La Samp di Beppe Iachini nel 2011/12 ha centrato la A ai playoff dopo aver inanellato: 3 ko in 19 giornate, tra 12 vittorie e 4 pareggi. E il Cesena di Bisoli nel 2013/14 con una serie positiva di 10 gare (6 vittorie e 4 pari) è passato dalla 17° alla 6° posizione per poi centrare la A vincendo i playoff.