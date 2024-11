Nations League. Stasera Belgio-Italia: le probabili formazioni e come vederla in tv

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla Nations League e su Belgio-Italia in programma questa sera.

Stasera, l’Italia di Spalletti scende in campo a Bruxelles con l’obiettivo di chiudere subito il discorso qualificazione, evitando di rinviare tutto al confronto di San Siro contro la Francia. Con un pareggio, gli azzurri sarebbero matematicamente qualificati, ma Spalletti punta alla vittoria per consolidare il lavoro iniziato in estate e assicurarsi un passaggio diretto ai quarti di Nations League, tappa fondamentale per la preparazione al Mondiale 2026.

Sarà una partita di alto livello contro il Belgio, guidato dall’esplosivo Lukaku, la principale minaccia per la difesa italiana, orfana di Acerbi e Calafiori. Spalletti punta sulla solidità difensiva, affidandosi a Buongiorno e Gatti, mentre in attacco farà leva sul dinamismo del centrocampo, con Barella a raccordo, Retegui in profondità e Rovella all’esordio.

L’incontro di stasera ha anche un significato emotivo: appena arrivati in Belgio, gli azzurri, accompagnati da Gravina e Buffon, hanno reso omaggio alla memoria delle vittime della tragedia dell’Heysel. La squadra ha visitato il monumento commemorativo per i 39 tifosi scomparsi nel 1985, sottolineando il legame tra sport e memoria storica.