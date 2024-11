Corriere dello Sport: “Palermo, passo lento. Vetta mai così lontana”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul passo lento del Palermo.

Il Palermo di Dionisi, dopo 13 giornate di campionato, si trova in una situazione “intermedia” rispetto agli ultimi anni in Serie B sotto la guida del City Group. Sebbene la squadra abbia accumulato 2 punti in più rispetto al primo Palermo targato City Group del 2022/23, il confronto con la stagione scorsa evidenzia un calo: il Palermo attuale ha 6 punti in meno rispetto al 2023/24, quando la squadra era terza in classifica con 23 punti, frutto di 7 vittorie e 2 pareggi. Quest’anno, i rosanero sono a quota 17, occupando una posizione tra la sesta e la nona, con un ritardo significativo di 13 punti dal primo posto.

Il confronto numerico è impietoso: mentre lo scorso anno il Palermo vantava 18 gol fatti e 10 subiti alla tredicesima giornata, in questa stagione ha segnato solo 13 gol e ne ha subiti 11. La squadra ha solo 5 punti di vantaggio sulla penultima posizione, evidenziando un campionato più equilibrato ma anche l’urgenza di prestare attenzione alle posizioni più basse.

Nonostante le difficoltà, il Palermo può prendere spunto dalla stagione precedente, dove, dopo un periodo di crisi e un cambio in panchina, la squadra aveva ritrovato la giusta direzione. Anche quest’anno, la rosa ha il potenziale per reagire e tornare a puntare verso le zone alte della classifica, con l’obiettivo di consolidare il proprio percorso e ambire alla promozione.