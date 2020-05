L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla delle questioni riguardanti il Palermo dopo le dimissioni del vicepresidente Tony Di Piazza. Il club rosanero continuerà – scrive il quotidiano – nella sua corsa con l’italoamericano impegnato a non far mancare il proprio supporto ed il budget per il prossimo campionato di C è di 6,1 milioni di euro, di cui 2,4 verranno immessi da Tony. Oggi tra le parti è previsto un nuovo faccia a faccia nel CDA di “Hera Hora”. Le ambizioni rosanero per il futuro non sembrano in discussione ma le potenzialità economiche per il grande salto andranno verificati passo dopo passo.