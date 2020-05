Come sottolinea l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, per Icardi al Paris Saint Germain mancano solo i dettagli. Si chiuderà a 60-65 milioni più bonus, a patto che siano facilmente raggiungibili, da inserire nell’affare. Ieri sera filtrava parecchio ottimismo su un lieto fine per Icardi al Psg. Chiaro che lo stop al campionato francese, a causa dell’emergenza, ha permesso di fare quadrato, ragionando con più calma. Per oggi sono attesi concreti sviluppi definitivi.