Corriere dello Sport: “Palermo s’interroga tra 6º posto e futuro”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro del Palermo e sul sesto posto da proteggere.

Il Palermo si trova in una situazione delicata nella lotta per i playoff della Serie B, con l’obiettivo di blindare il sesto posto in classifica nell’ultima giornata di campionato. Attualmente, i rosanero si trovano a quota 53 punti e per assicurarsi di mantenere questa posizione devono ottenere una vittoria contro il Sudtirol, una squadra che non ha più obiettivi stagionali da raggiungere. Un pareggio potrebbe essere sufficiente, ma solo se né la Sampdoria né il Brescia, rispettivamente a 52 e 51 punti, vincono le loro partite contro avversari già posizionati in classifica.

Il Palermo, tuttavia, sta attraversando un periodo difficile, non avendo vinto una partita dal 10 marzo e accumulando una serie di pareggi e sconfitte. Questo trend negativo sembra essere aggravato da problemi psicologici, come sottolineato dall’allenatore Mignani, oltre che da una certa sfortuna e dalla capacità degli avversari di sfruttare ogni minima debolezza dei rosanero.

La pressione è alta, non solo per la necessità di risultati, ma anche a causa del malcontento tra i tifosi, come evidenziato nel recente incontro con l’Ascoli. La squadra ha mostrato limi sia nel gioco che nella gestione degli aspetti critici dei match, spesso concedendo gol nei momenti finali delle partite, un problema che li ha resi vulnerabili tutto il campionato.

Nonostante le difficoltà, il ritorno immediato agli allenamenti dopo un ritiro punitivo mostra una volontà di riscatto e la determinazione a migliorare. La partita contro il Sudtirol a Bolzano diventa quindi cruciale, non solo per i punti ma anche per dimostrare di poter superare le proprie fragilità e chiudere la stagione regolare con un risultato positivo che potrebbe garantire un vantaggio di giocare in casa nel turno preliminare dei playoff.