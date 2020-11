L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul derby fra Palermo e Catania.

Il Covid toglie inevitabilmente colore e brividi ad una sfida giocata più dai tifosi che da coloro che vanno in campo. Verrà disputata in notturna in una città blindata per il coprifuoco sanitario.





Sembra passato un secolo da quando Ilicic riuscì a pareggiare i conti il 21 aprile 2013.