L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle scelte di Boscaglia in vista della sfida contro il Catania.

I rosa cercano la prima vittoria in campionato. Difficile che la squadra possa discostarsi dal 4-2-3-1 anche perché non ci sono gli uomini per farlo. Lancini, Somma, Marong, Luperini e Santana sono in via di guarigione del virus.





In difesa, dovrebbe conquistare la titolarità il “picciotto” Andrea Accardi.