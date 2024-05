Corriere dello Sport: “Palermo, Pigliacelli torna titolare a Venezia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Pugliacelli che al Penzo contro il Venezia potrebbe tornare titolare visto il problema accusato da Desplanches

I rosanero, intanto, sono tornati subito ad allenarsi. Ieri mattina, a Torretta, seduta defaticante per chi ha giocato mentre il resto del gruppo ha lavorato sulla rapidità e disputato una partita a tutto campo.

Sotto osservazione Desplanches e Lund. Il portiere, non esente da colpe in occasione del gol di Pierini, con ogni probabilità darà forfait a causa di un problema muscolare accusato nel finale in occasione di un rinvio. Al suo posto ci sarà Pigliacelli. Da valutare anche l’esterno sinistro uscito al 24’ del 2º tempo per un fastidio alla coscia sinistra.

Playoff Serie B. Palermo verso il Venezia, le ultime dall’infermeria