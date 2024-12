Corriere dello Sport: «Palermo, ora più continuità»

Il Palermo si prepara a un match fondamentale per dare continuità alla sua rincorsa, e lo fa affrontando la Carrarese su un campo insidioso e su una superficie, il sintetico, che può rappresentare una variabile decisiva. Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi, analizza la sfida e riporta le parole di mister Alessio Dionisi, che invita alla massima concentrazione e a non sottovalutare l’avversario.

Il Palermo si prepara a un match delicato in trasferta contro la Carrarese, su un campo che presenta insidie sia tecniche che ambientali. Il sintetico del “Dei Marmi” e un avversario solido in casa – con 12 dei 16 punti conquistati tra le mura amiche – sono fattori da non sottovalutare, come sottolineato da mister Alessio Dionisi: «Carrara è un ambiente caldo, e loro sono abituati a quel campo. Dobbiamo essere pronti a una partita diversa dalle altre».

Nonostante il successo sull’unico sintetico affrontato finora a Castellammare di Stabia (3-1), Dionisi invita la squadra a non abbassare la guardia: «Non diamo nulla per scontato, nemmeno nelle scelte di formazione. La continuità si trova lavorando ogni giorno, e dobbiamo dimostrarlo sul campo».

Lavoro e mentalità: la strada giusta per crescere

Il tecnico evita proclami ambiziosi, preferendo concentrarsi sul miglioramento progressivo della squadra: «Siamo sulla buona strada, ma c’è ancora molto da fare. Dobbiamo indossare l’abito giusto per questa categoria, ovvero quello che ci permette di essere più efficaci».

Tra i temi principali, l’equilibrio a centrocampo e il contributo degli attaccanti restano punti chiave. Possibile un rilancio di Gomes insieme a Ranocchia, anche se Dionisi puntualizza: «L’equilibrio è fondamentale, i centrocampisti devono saper essere ordinati».

Alla ricerca del gol: fiducia nel gruppo

Sul fronte offensivo, il tecnico punta sulla crescita collettiva per migliorare la finalizzazione, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra: «I nostri attaccanti – Henry e Le Douaron, oltre a Brunori – sanno che servono i loro gol, ma non voglio caricare loro troppe responsabilità. Conta il concetto collettivo: gli attaccanti devono lavorare per la squadra e viceversa». Dionisi è fiducioso che i numeri miglioreranno con il tempo, grazie all’impegno dimostrato in allenamento.

Obiettivo: continuità

Con la trasferta di Carrara, il Palermo vuole dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane e proseguire la rincorsa in campionato. Serviranno determinazione, compattezza e la capacità di adattarsi a un avversario che in casa non fa sconti. La strada è ancora lunga, ma la squadra di Dionisi ha la possibilità di dimostrare di essere sulla direzione giusta.