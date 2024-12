Corriere dello Sport: “Di Mariano insidia Di Francesco. Le probabili formazioni di Carrarese-Palermo”

In vista del match tra Carrarese e Palermo, il Corriere dello Sport in edicola oggi propone le probabili scelte di formazione dei due tecnici, con alcuni ballottaggi ancora aperti e qualche cambio possibile per entrambi gli schieramenti.

CARRARESE

Per mister Calabro, il dubbio principale riguarda la difesa, dove Oliana sembra favorito su Guarino. A centrocampo Bouah è in vantaggio su Zanon, mentre in attacco si profila la partenza da titolare di Cerri, con Falco che torna disponibile ma non ancora al meglio.

Probabile formazione (3-4-2-1):

Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Bouah, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Cherubini, Shpendi; Cerri.

A disposizione: Chiorra, Guarino, Zanon, Capezzi, Belloni, Mottolese, Giovane, Palmieri, Capello, Falco, Panico, Finotto.

Allenatore: Calabro.

PALERMO

Sul fronte rosanero, Dionisi valuta alcune rotazioni. Gomes potrebbe trovare spazio a centrocampo, mentre Di Mariano insidia Di Francesco per un posto sulla corsia sinistra. Ancora indisponibili Saric e Pierozzi.

Probabile formazione (4-3-3):

Desplanches; Diakitè, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Henry, Di Francesco.

A disposizione: Nespola, Sirigu, Lund, Nedelcearu, Buttaro, Peda, Gomes, Vasic, Di Mariano, Brunori, Appuah, Le Douaron.

Allenatore: Dionisi.