L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro del Palermo.

Senza novità, la prospettiva di una permanenza di Mirri è più che probabile. In caso di conferma è scontato che sul ponte di comando resterà Sagramola, molto di più di un semplice amministratore delegato.





Bisognerà fare i conti con il contratto di Boscaglia da onorare, a meno di rescissione consensuale, e con la situazione contrattuale dei calciatori in rosa: destinati ad andare via Palazzi, Corrado e Fallani. Per Rauti c’è qualche speranza di trasformazione dell’accordo.