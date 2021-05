L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul futuro del Palermo.

Il vero nodo è che la compagine societaria nata quando si è formato il club non esiste più dopo appena due anni. “La famiglia Mirri da sola non può reggere un progetto di sviluppo, al di là della querelle legale che stabilirà come andrà liquidato il socio americano recedente.





Per effettuare un salto di qualità devono affluire nuovi capitali. Al momento, però, non risultano interessi concreti.