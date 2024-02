Corriere dello Sport: “Palermo, la nota positiva. Straordinaria potenza offensiva”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla nota positiva del Palermo, la potenza offensiva.

Corini si dannerà anche lui come ha ampiamente fatto capire nel dopo gara dello Zini: «Una partita che indirizzi così nel 1° tempo devi portarla a casa – ha spiegato alla fine il tecnico – dobbiamo capire perché quei 5′ che abbiamo regalato e che hanno cambiato dal punto di vista mentale la partita; possiamo concedere un gol, ma non il secondo».

Purtroppo si tratta di una cattiva abitudine che si è ripetuta in altre occasioni: tralasciando il Palermo-Brescia atto finale della passata stagione e che costò i play off (da 2-0 a 2-2 in 3′), quest’anno il black out improvviso con due reti subite una dietro l’altra si è verificato a Parma, Como e in casa col Pisa, partita poi vinta nel finale.

Bisognerà lavorare sulla testa ed insistere invece sulle note positive di una squadra che ha confermato una straordinaria potenza offensiva e con un record senza precedenti relativo a Ranocchia: non era mai successo che un acquisto invernale, per giunta un centrocampista, avesse un impatto così devastante nel rendimento della squadra. 4 gol di fila (solo Brunori negli ultimi anni ha fatto meglio ma in C, 8 giornate consecutive a rete) e 11 punti conquistati da quando l’ex Juve è entrato in squadra.