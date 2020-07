L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla convenzione del “Barbera”. Entro il 29 luglio il Palermo dovrà comunicare lo stadio in cui giocare le partite interne. La prossima settimana sarà fondamentale per avere una schiarita col Comune: lunedì è in programma la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e martedì si terrà la riunione del Consiglio comunale sulla vicenda stadio. Si punta ad alleggerire la cifra inizialmente stabilita con una serie di compensazioni.