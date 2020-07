L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma su Danilo Ambro. E’ solo un ragazzo alla ricerca di un’identità di professionista. I compagni lo chiamavano “Ambrolizzi” come se fosse il favorito di Pergolizzi, invece si scontrò diverse volte con lui, restando fuori. Il tecnico ribadiva “deve svegliarsi”. Adesso lo raccomanda al suo successore: «Non so cosa pensi la società, io lo terrei. Deve solo capire che per imporsi ha bisogno di un approccio più professionale. Le prime due partite l’ho ignorato, poi l’ho preso di petto minacciandolo di non convocarlo più. Alla terza giornata ha fatto gol e da lì è ripartito».