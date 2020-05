L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla possibile separazione tra il Palermo e l’attuale tecnico Pergolizzi. I tifosi si scontrano e fanno emergere nomi altisonanti per il destino della panchina, da Delio Rossi a Braglia, fino a Tedesco. Alcuni precedenti come Apolloni e Cornacchini, rispettivamente con Parma e Bari, fanno riflettere Sagramola e Castagnini. Del resto, Pergolizzi non ha mai trovato pieni consensi, in più la società gli rimprovera una scarsa capacità comunicativa. La sensazione è che si sia chiuso il ciclo del tecnico, considerando anche la sua assenza dagli allenamenti individuali di questi giorni. A sua difesa, Pergolizzi può vantare di essere il tecnico palermitano che ha vinto di più coi rosa, dallo scudetto Primavera fino alla vicinissima promozione in Serie C.