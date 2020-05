Francesco Bolzoni, ex centrocampista del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”: «Palermo? Sono legatissimo alla città. Sarei contento se riuscisse a ritornare in breve tempo in Serie B. L’anno della promozione è stato quello che mi ha consacrato, poi in A erano arrivate offerte anche dall’estero che la società ha declinato».