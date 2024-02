Corriere dello Sport: “Palermo, contro il Como si mira a battere il primato stagionale di presenze”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che si prepara ad affrontare il Como sabato con l’obiettivo di battere il record stagionale di presenze al Barbera.

Le altre corrono nello stesso modo ma adesso arrivano due confronti diretti che incideranno sulla classifica: in 7 giorni, Corini sfida le due formazioni che a oggi detengono il 2° posto, 3 punti sopra i rosanero. Sabato al Barbera il Como, una settimana dopo trasferta a Cremona.

Il Palermo però ci arriva con una consapevolezza diversa e una condizione invidiabile, trascinato da un Ranocchia che in 3 gare ha subito dimostrato di saper essere determinante, segnando 2 gol pesantissimi e muovendosi con personalità. Nessun timore per i due gialli ricevuti dall’ex Juve in queste gare, da una categoria all’altra le ammonizioni si azzerano, dunque Ranocchia, che ad Empoli era entrato in diffida, è pienamente disponibile. Facile ritenere che sabato la spinta in più possa arrivare da uno stadio che mira a battere il primato stagionale di presenze (29.117 con lo Spezia).