Palermo Futsal Club, è manita al Tocha: La Fiura firma il +7 sul secondo posto

Torna a splendere il Palermo Futsal Club durante la settimana di Sanremo. Vittoria contro l’Atomo Networks nello scontro diretto e +7 di vantaggio sulla nuova seconda della classe: Nou Camp Capaci. La Fiura la apre dopo appena due minuti, Gennaro chiude la manita dopo l’invenzione del solito Sujon. Risultato finale di 5-2 per i rosanero che tornano a sorridere dopo due prestazioni opache.

Primo tempo

Passano solamente 120 secondi e La Fiura spara un missile di punta imprendibile per Vitullo portando in vantaggio i suoi con un super gol. La gara si mette subito in discesa per i rosanero che trovano anche il raddoppio con l’azione solitaria di Sujon, che da fuori pesca la conclusione vincente. Palermo Futsal attacca ma non riesce a trovare il tris con Vitullo in grande spolvero con diversi interventi decisivi. Nelle ultime due occasioni della prima frazione si sblocca nuovamente il risultato. Prima il tiro libero di Tortomasi che permette agli ospiti di accorciare mentre l’azione successiva di Gennaro trova la deviazione della difesa che mette fuorigioco Vitullo. Duplice fischio e squadre all’intervallo.

Secondo tempo

Secondo tempo che si apre con la formazione di mister Gentile alla ricerca del poker e pronti via, La Fiura mette la palla in buca d’angolo tra l’entusiasmo del pubblico rosanero. Atomo Networks che prova a rispondere attaccando con Oliva e Cucchiara su tutti ma non riescono a sfondare la muraglia rosanero sorretta da Chinnici, Lopes e Calì. Un’invenzione di Sujon trova Gennaro che, questa volta, trova un gol tutto suo: palla nel palo lontano e rete del 5-1. Negli ultimi minuti della sfida gli ospiti trovano con Oliva un gran bel gol di punta sul palo lontano, ma ormai è troppo tardi. Triplice fischio del signor Fiorino e Palermo Futsal che torna alla vittoria.

Nuovo successo per i rosanero del presidente Pazzaglia che tornano a sorridere con la manita inflitta all’Atomo Networks. Prossimo appuntamento contro il Nou Camp Capaci per la quarta giornata di Coppa Trinakria. Sfida al Tocha Stadium sabato 17 febbraio alle 17:00.