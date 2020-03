L’emergenza Coronavirus in Italia continua, ieri il premier Conte con il nuovo decreto ha sospeso ogni manifestazione sportiva fino al 5 aprile. Naturalmente anche la Serie D è stata sospesa e adesso ci si interroga su quali possano essere gli scenari della stagione. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione, sui possibili scenari che possono esserci in Serie D, lì dove milita il Palermo che conduce il campionato con un vantaggio di 7 punti sul Savoia La data del 5 aprile è indicativa naturalmente, bisognerà vedere come procederà l’emergenza Coronavirus. I rosanero non vogliono neanche pensare a ipotesi estreme, compreso l’idea che, nel caso più grave, il campionato possa essere definitivamente sospeso, cristallizzando la classifica alla situazione attuale e quindi con la promozione della squadra in C. Una soluzione che non si augura nessuno e che per adesso non è stata presa in considerazione a nessun livello. In serie d c’è la convinzione che in ogni caso ci sarebbero i tempi tecnici per finire la stagione, magari modificando la formula di playoff e playout. L’ultima giornata ad oggi è fissata per il 3 maggio, i tesseramenti sono validi fino al 30 giugno. . La speranza principale è, ovviamente, quella di tornare a giocare e concludere il campionato normalmente. Per questo gli uomini di Pergolizzi non hanno nessuna intenzione di fermarsi e di cambiare le proprie abitudini.