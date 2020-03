Il campionato di Serie D sarà fermo fino al 3 aprile, come previsto dal decreto enunciato ieri dal premier Conte che ha sospeso tutte le manifestazioni sportive per un mese. Il Palermo, intanto, continua ad allenarsi in un Barbera blindatissimo. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione sui rosanero che da oggi riprenderanno la normale settimana di lavoro. Pergolizzi e il preparatore atletico riprogrammeranno l’attività considerando il fatto che la squadra non disputerà partite effettive in tutto questo periodo. Il Palermo di sicuro non ha intenzione di fermarsi, anche perchè al Barbera ci sono tutti i margini per svolgere gli allenamenti in piena sicurezza: controlli medici ripetuti, utilizzazione di due spogliatoi separati in modo esclusivo, sanificazione quotidiana degli ambienti. Dunque, si va avanti ed anzi Pergolizzi intende intensificare le sedute proprio per tenere anche mentalmente impegnato il gruppo ed evitare così di pensare ad altro.

L’ad rosanero, Rinaldo Sagramola, ha voluto commentare la decisione di sospendere il campionato, di seguito le sue parole: «Prendiamo atto delle comunicazioni odierne, sperando che queste iniziative servano a sottolineare, anche ai più distratti, la gravità del momento e la necessità di orientare i propri comportamenti ai suggerimenti delle autorità preposte. Esprimiamo vicinanza e solidarietà a chi ha perso i propri cari e a chi è impegnato in prima linea per fronteggiare questa preoccupante emergenza nazionale».