Corriere dello Sport: “Palermo a Napoli con Sirigu titolare. Blin salta il girone d’andata”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo che giovedì sarà impegnato a Napoli con Sirigu titolare.

Giovedì ci sarà l’importante sfida di Coppa Italia contro il Napoli allo stadio Maradona, una partita in cui è previsto un ampio turn over. Tra le novità più probabili ci sarà l’impiego del portiere Sirigu, ex della partita, e il ritorno del difensore centrale Baniya. A centrocampo, Gomes riposerà dopo aver subito un colpo al polpaccio durante la gara di sabato, ma la sua situazione non sembra preoccupante. Tuttavia, la vera tegola per il Palermo è l’infortunio di Blin, che dovrà operarsi per una lesione tendinea al bicipite femorale, mettendo a rischio la sua presenza per l’intero girone d’andata, complicando ulteriormente il già delicato equilibrio del centrocampo.