Corriere dello Sport: “Napoli il codice MCT. Ma contro il Palermo va in panchina”

Scott McTominay si è rivelato una pedina fondamentale nel Napoli di Antonio Conte, portando una versatilità e intelligenza tattica che hanno contribuito alla metamorfosi della squadra, in particolare durante la storica vittoria contro la Juventus. Definito come una sorta di “MacGyver” per la sua capacità di adattarsi a situazioni complesse e risolverle, McTominay ha dimostrato di essere in grado di ricoprire molteplici ruoli all’interno del sistema di gioco del Napoli. Nella partita contro la Juventus, ha interpretato il ruolo di centrocampista in modo dinamico, alternandosi tra diverse posizioni: mezzala, mediano, trequartista e anche quasi seconda punta in fase offensiva.

L’intelligenza calcistica di McTominay ha accelerato la transizione tattica del Napoli, che ha sperimentato nuove soluzioni come il passaggio alla difesa a quattro e un approccio più flessibile, capace di adattarsi alle circostanze. I suoi movimenti e la sua capacità di gestire il gioco in entrambe le fasi hanno fornito a Conte nuove opzioni, consentendo alla squadra di alternare diversi moduli, come il 4-1-4-1 o il 4-2-3-1, a seconda delle esigenze della partita.

L’impatto di McTominay è evidente non solo per la sua prestazione contro la Juventus, ma anche per il contributo che si prevede fornirà nelle partite successive, come quelle contro Monza e Como. Conte ha mostrato fiducia nel suo nuovo sistema tattico e nel giocatore, sottolineando la sua personalità e l’esperienza maturata nei suoi 21 anni di militanza con il Manchester United. McTominay, con la sua corsa e i suoi inserimenti decisivi, rappresenta un vero lusso per il Napoli e, a questo ritmo, potrebbe diventare un valore aggiunto per l’intero campionato italiano.