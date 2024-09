Corriere dello Sport: “Napoli, niente da fare per Meret. Salta il Palermo”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e le scelte di Conte in vista del Palermo.

Alex Meret è in attesa di ricevere i risultati definitivi degli esami strumentali dopo l’infortunio all’adduttore subito durante la partita contro la Juventus. La sua assenza è già confermata per la partita di giovedì contro il Palermo, valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Anche se non c’è ancora una diagnosi definitiva, il cambio tra portieri sembra fosse già previsto, con Elia Caprile pronto a prendere il suo posto.

Tuttavia, il rischio più concreto è che Meret possa saltare anche le prossime partite di campionato contro il Monza, in programma domenica, e contro il Como, prevista per venerdì 2 ottobre. Quest’ultima partita sarà l’ultima prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, e Luciano Spalletti, attuale CT della Nazionale italiana, segue da vicino le condizioni del portiere.

Meret è stato costretto a chiedere il cambio al 36° minuto della gara contro la Juventus, lasciando il posto a Caprile, che ha così esordito con il Napoli. Giovedì, nella partita contro il Palermo al Maradona, Caprile sarà titolare per la prima volta, segnando un nuovo importante passo nella sua carriera, dopo l’esperienza della scorsa stagione all’Empoli.