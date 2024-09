Corriere dello Sport: “Napoli verso il Palermo. C’è il dubbio Lukaku”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e le scelte di Conte in vista del Palermo.

Romelu Lukaku ha vissuto una giornata difficile contro la Juventus, dove è apparso sottotono e fuori condizione, bloccato dalla difesa avversaria, in particolare da Bremer. Nonostante le buone prestazioni precedenti, con due gol contro Parma e Cagliari e un assist per Kvaratskhelia, nella partita di sabato il belga ha faticato ad avere impatto: zero tiri in porta, solo due tocchi in area e una presenza limitata in fase offensiva.

Antonio Conte è stato chiaro nel suo commento post-partita, sottolineando che Lukaku deve ancora raggiungere la condizione fisica richiesta, sebbene abbia aggiunto che il giocatore è stato uno degli ultimi a unirsi alla squadra. Le statistiche della partita evidenziano ulteriormente le difficoltà: 18 tocchi totali, solo 4 passaggi riusciti su 9, e 3 duelli vinti su 10. Questi numeri riflettono un Romelu non al meglio, anche a causa di una preparazione estiva svolta in solitudine al Chelsea prima di trasferirsi al Napoli.

Lukaku, comunque, è al lavoro per recuperare la condizione, come dimostrato dall’allenamento post-partita e dalla sua determinazione a migliorare. Giovedì, nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo, potrebbe partire dalla panchina, ma l’obiettivo sarà farsi trovare pronto per la partita di campionato contro il Monza e successivamente contro il Como. Conte sa quanto sia cruciale avere un Lukaku al massimo della forma per aumentare il potenziale offensivo della squadra, soprattutto in vista della fase cruciale del campionato.