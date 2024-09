Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo. Conte rivoluziona il Napoli”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Napoli e le scelte di Conte in vista del Palermo.

Il Napoli si prepara a presentare una formazione completamente rinnovata per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Palermo, giovedì sera al Maradona. Antonio Conte ha a disposizione una rosa profonda e, senza impegni europei, sfrutterà l’occasione per adottare un turnover massiccio. Questo non implica una versione “secondaria” della squadra, ma piuttosto una “seconda versione”, altrettanto competitiva. Si prevede un cambio radicale rispetto agli undici che hanno affrontato la Juventus, con il modulo che dovrebbe essere ancora il 4-2-3-1, adattato alle caratteristiche dei giocatori che scenderanno in campo.

Il portiere sarà Elia Caprile, che sostituirà Meret, infortunato. In campo dal primo minuto ci saranno anche Gilmour, regista scozzese molto atteso, e Folorunsho, che farà il suo esordio dal primo minuto. Tra le altre novità ci potrebbero essere Neres e Ngonge, entrambi in cerca di una prima presenza da titolari. Difesa rivoluzionata con Mazzocchi, Juan Jesus, Spinazzola e soprattutto il debutto di Rafa Marin, difensore centrale spagnolo acquistato dal Real Madrid in estate ma che non ha ancora esordito.

Questo Napoli “bis” sembra quindi pronto a sfruttare l’occasione della Coppa Italia per dare spazio a volti nuovi, ma senza rinunciare alla competitività, in una partita secca dove un solo risultato positivo garantirà il passaggio agli ottavi.