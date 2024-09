Corriere dello Sport: “Palermo, manutenzione ai campi del centro sportivo. Allenamenti al Barbera”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo che si allenerà al Barbera per via di alcuni interventi di manutenzione ai campi di Torretta.

Il tecnico del Palermo ha minimizzato l’impatto delle numerose assenze per infortuni, sottolineando che la maggior parte di essi sono di natura traumatica e non muscolare, quindi non legati a problemi di preparazione atletica. Intanto, la squadra continuerà ad allenarsi allo stadio “Barbera” a causa di un intervento di manutenzione del campo del Centro Sportivo, che prevede la transizione dall’erba estiva a quella invernale, operazione che interesserà in seguito anche lo stadio.